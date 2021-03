L'Alto Adige prolunga di una settimana il lockdown

BOLZANO- Sarà prolungato di «almeno una settimana» il lockdown in Alto Adige, che doveva terminare questo fine settimana. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher. «Anche se i numeri complessivamente stanno calando, la situazione in terapia intensiva resta critica», ha spiegato il governatore. Tra le cause di questa situazione la presenza delle varianti inglesi e sudafricane. Nei Comuni con casi di variante sudafricana tutti i bambini di asili e scuole elementari saranno testati due volte alla settimana. Medie e superiori restano chiuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA