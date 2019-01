È morto il signor Loacker, il re dei wafer altoatesino aveva 78 anni

È morto all'età di 78 anni Armin Loacker, il re dei wafer. Lo riferisce Rai Alto Adige.



Loacker è stata fondata nel 1925 a Bolzano da Alfons Loacker come pasticceria che produceva wafer e cioccolato, ed è da allora un'impresa familiare. La sua sede è ad Auna di Sotto (Unterinn), nel comune di Renon. I prodotti della Loacker, in particolare wafer e cioccolato, vengono esportati in quasi tutti i paesi del mondo. Assieme alla sorella Christine, Armin Loacker ha sviluppato l'azienda che ora è un big player del settore a livello internazionale. La Loacker, che oggi conta 1.000 dipendenti con un volume d'affari di 330 milioni di euro, oggi viene guidata dai figli di Armin, Andreas e Martin Loacker, e dal nipote Ulrich Zuenelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA