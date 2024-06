Liste d'attesa, il presidente del Veneto, Luca Zaia, fa il punto della situazione dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto a firma Orazio Schillaci, anticipando alcuni dati sugli interventi già avviati nella Regione Veneto.

Nella Sanità «possono esserci sacche di inefficienza», e quindi «ben vengano le decisioni del governo, a patto che ci sia una leale collaborazione a livello nazionale. In Veneto - dice Zaia - la realtà delle liste d'attesa è in forte miglioramento. Approfondisco costantemente i dati del nostro controllo di gestione, che con grande dettaglio fornisce uno spaccato in tempo reale delle prestazioni erogate e delle liste d'attesa. Dopo la pandemia avevamo da recuperare mezzo milione di visite. Oggi i numeri sono incoraggianti, iniziando dall'azzeramento delle attese in classe B (entro 10 giorni), che precedentemente faceva segnare 1.500 prestazioni in galleggiamento».

Sono crollate, informa Zaia, «anche le attese nelle altre classi, la D (entro 30 giorni) e la P (entro 90 giorni). Tutto questo a fronte del fatto che da anni, con un nostro decreto, abbiamo quasi dimezzato i tempi massimi di attesa rispetto a quelli fissati a livello nazionale. Insomma, nonostante le difficoltà, in Veneto stiamo sovraperformando».

Zaia: «Ospedali aperti di notte»

Zaia sottolinea che varie misure ricomprese nel decreto nazionale «in Veneto sono state già attivate». E cita in quest'ottica gli ospedali aperti di notte, «una iniziativa della giunta regionale nata in Veneto, primi in Italia, ben dieci anni fa».

«È ovvio che oggi - osserva il governatore - soprattutto vincolati dalle norme europee che prevedono per i medici (noi ne abbiamo 12.000 su un totale di dipendenti di 64.000) un riposo di almeno 11 ore ogni 12 ore lavorate, ci sono delle difficoltà a spingere sulle prestazioni erogate al di fuori dell'orario canonico, ma abbiamo comunque voluto mantenere queste possibilità, estese anche nei weekend».

Il presidente riepiloga quindi alcune cifre sull'organizzazione del sistema sanitario in regione: «Dal 2019 ad oggi, in Veneto, abbiamo fatto 3.300 assunzioni di personale medico e sanitario, ma il saldo dei medici è ancora negativo di alcune migliaia di unità, semplicemente perché non ci sono sul mercato i professionisti necessari. Qui ci confrontiamo con una realtà che vede la Regione bandire costantemente concorsi, svariati dei quali finiscono per andare deserti: solo nel 2023 ne abbiamo fatti 113, con soli 390 medici assunti a fronte di 1023 posti liberi».

Tutto questo, conclude il governatore, tenendo conto che il modello sanitario «è caratterizzato da un'offerta diagnostica aumentata all'ennesima potenza. In pochi anni siamo passati dalla lastra alla Tac, alla Risonanza magnetica, alla chirurgia robotica. Bisogna infine anche comprendere il tema dell'autotutela e della cosiddetta medicina difensiva, che ha un notevole peso sul totale delle prescrizioni perché, comprensibilmente, un professionista prescrive per avere sicurezza rispetto a possibili rivalse e per garantire le migliori cure ai propri pazienti».