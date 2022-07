Liliana Bertoldi, chi è la quarta vittima della Marmolada: sui social l'amore per la montagna

Liliana Bertoldi è la quarta vittima del disastro in Marmolada. La 54enne, di Levico Terme, piccolo comune della provincia di Trento, faceva parte della comitiva dei «Valsuganoti» che sabato è salita sul gruppo montuoso delle Alpi orientali. Di lei non si avevano più notizie dalle ore 13.40 di domenica 3 luglio. Conosciuta in tutto il Trentino, Liliana lavorava come ambulante con un furgone per la vendita di polli allo spiedo. Il suo camioncino era piazzato ogni sabato a Pergine Valsugana, esattamente in via Battisti, a pochi passi dal bar Commercio, gestito da Laura Sartori, anche lei facendte parte del gruppo salito in Marmolada domenica.

Le foto sui social

Liliana aveva compiuto gli anni solo due giorni fa e sul suo profilo Facebook erano stati tanti i messaggi di auguri arrivati dalle amiche e dagli amici. Montagna, sport invernali, desiderio di libertà e contatto con la natura: tutto ciò si poteva rintracciare nelle foto che Liliana condivideva sui social. La Procura di Trento conferirà ufficialmente al Ris di Parma l'incarico dell'analisi del Dna sui resti delle vittime.