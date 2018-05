Le donne della Grande Guerra, il nuovo libro del Gazzettino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna la nostra collana dedicata alla. Domani, al costo di 5.90 euro più il prezzo del nostro giornale, i lettori potranno chiedere in edicola il terzo volume:”” scritto da Bruna Mozzi per i tipi della “Biblioteca dei Leoni”. In questo libro ci sarà modo di affrontare il conflitto secondo un punto di vista femminile per capire l’apporto che le donne hanno dato alla realtà e alla società del tempo. In questo senso si sviluppano i capitoli dedicati al lavoro in campagna, nelle fabbriche e sulle condizioni sociali nella vita quotidiana. Ci sarà spazio per parlare della moda di allora fino alla letteratura per giungere anche ad analizzare la trasformazione degli animi e dei sentimenti nel Primo Novecento.