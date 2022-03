"Venezia e l'assedio senza fine. L'epopea di Candia", terzo libro della collana "Grandi battaglie"

Ventidue lunghissimi anni, tanto è durato l'assedio di Candia, l'attuale Heraklion, capoluogo dell'isola di Creta. Uno degli assedi più lunghi della storia, forse il più lungo in assoluto, anche se l'omologazione di questi record è sempre problematica. Fuori gli ottomani, che cercavano di conquistare la città, e con lei l'intera isola. Dentro i veneziani, che cercavano di resistere, resistere, resistere, in un continuo drenaggio di risorse umane e finanziarie che alla fine ha portato il Golia ottomano a prevalere sul Davide veneziano. È il contenuto del terzo dei libri di Federico Moro della collana La grandi battaglie della Serenissima per mare e per terra, questo è intitolato Venezia e l'assedio senza fine. L'epopea di Candia, 1646-1669, edito dalla goriziana Leg e in vendita con Il Gazzettino da oggi, al prezzo di 7,90 euro più il quotidiano.



«Nei giorni della guerra in Ucraina», afferma Federico Moro, «e dell'attacco a quelle città, la vicenda di Candia torna di drammatica attualità: l'incredibile resistenza della piazzaforte assediata consente a Venezia di immaginare e attuare diverse strategie al fine di ottenere la vittoria finale nel conflitto. Un risultato che, a un certo punto, sarà alla sua portata e che le sfuggirà per un insieme di incredibili circostanze sfortunate.



LA RESISTENZA

Tutto questo, però, parte dal fatto che Candia resiste. Evidente il paragone con Cipro nel 1570: allora, la rapida caduta dell'isola e dell'ultima roccaforte, Famagosta, portò in tre anni alla conclusione della guerra con la sconfitta di Venezia, nonostante il temporaneo successo di Lepanto. La resistenza ostinata di Candia, invece, aprirà alla repubblica diverse e complesse soluzioni. Andò diversamente, ma non mancò certo il valore. Candia ci offre oggi un meraviglioso caso di studio sulla realtà delle costanti geopolitiche di lungo periodo e sulla natura imperialista di ogni forma-stato. Una lezione da studiare e su cui riflettere con ponderazione per prendere le decisioni giuste, oggi». Gli ottomani si presentano il 26 giugno 1645 con 378 navi davanti al porto cretese della Canea (l'attuale Chanià).

Conquistano l'isolotto di San Teodoro, nonostante il sacrificio di Biagio Zulian (o Giuliani), di Capodistria, comandante della guarnigione, che scende nei sotterranei con moglie figli e dà fuoco alle polveri, uccidendo un gran numero di attaccanti e una cinquantina di difensori e poi assediano la fortezza che si arrende. Gli attaccanti erano 50 mila, i difensori un migliaio. L'anno successivo viene assediata e conquistata Retimo (Rethimon) e quello dopo ancora comincia il lunghissimo assedio di Candia.