Legittima difesa, a Nordest 6 cittadini su 10 sono a favore dell'autodifesa

«Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest'ultimo non preservo me stesso», diceva il filosofo spagnolo Josè Ortega y Gasset. Su questo aforisma sembra convergere anche gran parte dell'opinione pubblica di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento. Secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest, il 63% dei rispondenti è d'accordo con l'idea cheNel febbraio scorso, il Senato ha approvato in via definitiva la Legge sulla legittima difesa all'interno del domicilio o dei luoghi di lavoro che alleggerisce da responsabilità e conseguenze sfavorevoli la persona che si difende da aggressioni avvenute all'interno di questi spazi. L'attesa per questo provvedimento era molta e sostenuta da un ampio consenso: nel 2018, l'idea che fosse sempre giusto difendersi da aggressioni in casa, anche con armi, raggiungeva il 71%.Oggi, ad approvazione avvenuta, il calo osservato (-8 punti percentuali) sembra sottolineare una diminuzione dell'urgenza, ma il consenso rimane molto ampio (63%) e assolutamente trasversale. Inoltre, se guardiamo a come varia nei diversi settori sociali, possiamo vedere come questo non scenda (quasi) mai sotto la soglia della maggioranza assoluta. È d'accordo con la legittima difesa il 66% degli uomini e il 59% delle donne. Se consideriamo l'età, il sostegno si ferma al 56% tra gli under-25, mentre tende a salire (68%) tra coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni. Dei valori del tutto assimilabili vengono registrati anche tra le persone di età centrale (35-44 anni, 66%) e tra gli adulti (45-54 anni, 68%). Tende poi a tornare intorno alla media dell'area (62%) tra coloro che hanno tra i 55 e i 64 anni e scende nuovamente al 56% tra gli anziani. Guardando al livello di istruzione, emerge che è dalla parte della legittima difesa il 67% di chi ha un livello di istruzione basso, il 61% di chi ha la licenza media e il 63% di chi è in possesso di un diploma o una laurea. Anche la religiosità non sembra incidere in maniera rilevante: considera giusto difendersi in casa anche con armi il 53% di chi frequenta la Messa assiduamente e il 66% di chi lo fa più saltuariamente o non è praticante.È la politica che sembra far emergere le divisioni maggiori. Il consenso verso la legittima difesa si ferma al 38% tra gli elettori del Pd, raggiunge il 43% tra chi guarda ai partiti minori e il 45% tra coloro che voterebbero per Italia Viva. La soglia del 50% viene (nettamente) superata tra chi guarda al M5s (59%) o si rifugia nell'area grigia dell'incertezza (57%), ma i consensi maggiori provengono da chi si riconosce nelle formazioni di centrodestra. È d'accordo con l'idea che le persone aggredite in casa devono potersi difendere anche con armi il 66% degli elettori di Forza Italia e il 76% di chi guarda a FdI, ma l'adesione più ampia proviene dai sostenitori della Lega (82%).Natascia Porcellato