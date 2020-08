Scandalo dei buoni Inps: individuati i tre sostituti dei canditati leghisti espulsi dalle liste

VENEZIA - Liste della Lega finalmente pronte per le elezioni regionali in Veneto del 20 e 21 settembre. Dopo giorni di confronti, trattative, mediazioni, la quadra è stata trovata. Anche se al principio generale dettato dal capitano Matteo Salvini secondo cui tutti i big dovevano essere nella lista del partito, alla fine ci sono state delle deroghe dettate da motivi geografici. Ossia: se ci sono tre vicentini forti, non è che possano correre tutti in lista della Lega perché finirebbero col mettersi i bastoni tra le ruote. E se in una provincia piccola, qual è Belluno, dove non è detto che si riescano a fare due eletti, se ci sono due candidati forse è il caso di distanziarli, uno in lista Lega, uno in lista Zaia Presidente. È esattamente quel che è successo.

LE SCELTE

Dunque, tutti agli assessori uscenti, compreso il capogruppo Nicola Finco, saranno ricandidati e saranno tutti in lista Lega anche se cinque anni fa alcuni di loro avevano corso sotto le insegne bianco-blu della lista Zaia Presidente. Eccezioni? Tre. Il presidente del consiglio regionale, il vicentino Roberto Ciambetti, che nel 2015 era stato eletto in lista Lega, stavolta sarà in lista Zaia Presidente. Motivo: in lista Lega, in provincia di Vicenza, ci sono già il capogruppo Finco e la super assessore Manuela Lanzarin. Seconda eccezione: il cimbro Stefano Valdegamberi, a Verona, eletto nel 2015 in Lista Zaia, resterà in Lista Zaia. È vero che si è iscritto al partito, ma a Verona in lista Lega ci sono già l'assessore Elisa De Berti e il consigliere uscente Enrico Corsi. Terza eccezione: Gianpaolo Bottacin. L'assessore regionale all'Ambiente e alla Protezione civile, da mesi alla sinistra del governatore Luca Zaia nelle dirette social e tv sul coronavirus a Marghera, resterà in lista Zaia Presidente perché in lista Lega c'è già Franco Gidoni, che non è solo consigliere regionale uscente ma anche commissario del partito a Belluno.

LE SOSTITUZIONI

Risolto anche il problema delle sostituzioni dei tre finiti nello scandalo dei bonus dell'Inps. Com'è noto, non saranno ricandidati il vicepresidente e assessore al Bilancio Gianluca Forcolin (che si è dimesso da tutto, anche da consigliere regionale), il presidente della Prima commissione Alessandro Montagnoli, il vicecapogruppo della Lega Riccardo Barbisan. Forcolin è veneziano, Montagnoli veronese, Barbisan trevigiano, quindi le sostituzioni devono essere locali. Dopo più di una settimana di ricerche, mediazioni, analisi, la soluzione sarebbe la seguente: a Treviso al posto di Barbisan junior ci sarebbe l'assessore cittadino al Bilancio Cristian Schiavon; a Verona al posto di Montagnoli la scelta sarebbe caduta sull'assessore del Comune scaligero Luca Zanotti; a Venezia al posto di Forcolin la sostituzione avverrebbe invece con Gianfranco Gnan, segretario della sezione di Caorle.

Intanto i capigruppo in consiglio regionale del Veneto hanno comunicato le loro decisioni in merito alla possibilità di gemmare un'altra lista, esonerandola così dalla raccolta delle firme per partecipare alle elezioni di settembre.

GLI ESONERI

Quattro le liste gemmate: Franco Ferrari per la lista della candidata governatrice Daniela Sbrollini che riunisce Italia Viva, Psi, Pri, Civica per il Veneto; il Partito Democratico, ieri rappresentato da Francesca Zottis, per la lista +Europa/Volt che sostiene Arturo Lorenzoni; Piero Ruzzante, che nel Gruppo Misto rappresenta la componente Veneto Che Vogliamo, per Sanca Veneta; Pietro Dalla Libera di Veneti Uniti per la terza lista di Luca Zaia, quella degli amministratori che si chiamerà Lista Veneta Autonomia L.V.R..

Da registrare la presa di posizione, in conferenza dei capigruppo, di Piero Ruzzante che ha chiesto se il leghista Gianluca Forcolin, dimessosi da consigliere regionale e vicepresidente della giunta dopo lo scandalo del bonus Inps, sarà sostituito. La risposta avuta dalla maggioranza di centrodestra è stata negativa: nessuna surroga.

