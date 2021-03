Lega Trentino, 2 consigliere regionali passano a FdI e il segretario le insulta sui social: «Infami»

TRENTO È bufera sul presidente della Lega Trentino, Alessandro Savoi, che, in un post usato il termine 'troie', dopo aver attaccato Alessia Ambrosi, e Katia Rossato, consigliere provinciali in regione, 'colpevoli' di aver lasciato il partito di Salvini per approdare a Fratelli d'Italia. Un addio che ha scatenato l'ira del presidente. Il quale sui social ha attaccato i fuoriusciti - cui si aggiunge anche il consigliere comunale di Trento, Daniele Dematté - definiti 'torobetti', ('burattinì nel dialetto locale), parlando di 'gente infame e 'traditori'. In un post poi ha rincarato la dose: «E niente. Nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani e le troie restano troie».

L'attacco non passa inosservato. A puntare il dito anche la giornalista Selvaggia Lucarelli: «Ieri due consigliere provinciali (prima la Ambrosi, poi la Rossato) sono uscite dalla Lega Trentino per passare a Fdi. Il presidente del partito leghista e consigliere provinciale Alessandro Savoi ha scritto un post pacato, degno del partito che rappresenta», scrive su Twitter, postando le parole di Savoi.