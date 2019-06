Alta tensione nella Lega, Salvini esclude i veneti dal vertice del partito

di Alda Vanzan

VENEZIA - Quanti voti ha preso la Lega in Veneto lo scorso 26 maggio? Una valanga, quasi il 50 per cento, con punte che hanno sfiorato il 54 a Treviso. Eppure la. Utile a portare acqua, messa in disparte quando è il momento di assegnare incarichi di rilievo. «Salvini ci taglia fuori», è lo sfogo di un colonnello del Carroccio veneto. L'ultima sberla è arrivata ieri. Con la nomina di un terzo vicesegretario federale. Lombardo. Il terzo lombardo su quattro. E con l'annuncio che il commissario della Liga in Veneto non sarà un candidato al consiglio regionale. Il che non solo taglia fuori il capogruppo a Palazzo Ferro Fini Nicola Finco, molto vicino a Zaia, che era in cima alla lista dei papabili, ma aumenta l'isolamento dei regionali. E come se non bastasse nella commissione statuto voluta da Salvini, necessaria per organizzare il nuovo partito, non c'è neanche un veneto.