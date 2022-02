La Lega e le espulsioni, Zaia in aiuto di Pettenà: «Ti scrivo io la risposta»

VENEZIA - Lo Zaia scrivano non s'era mai visto. Ma per Fulvio Pettenà («Parlo di un grande amico, abbiamo fatto vacanze assieme, amministrazione assieme»), il governatore del Veneto Luca Zaia è pronto addirittura a scrivere la difesa per scongiurare la sua espulsione dal partito. E non solo perché Pettenà è un amico: «Fulvio è la storia della Lega, non stiamo parlando di un militante qualsiasi. Se non sa cosa scrivere come spiegazione, glielo scrivo io». Con accorato invito: la risposta a via Bellerio va data. «Penso che da nessuna parte ci sia la volontà di fare morti, ma c'è una liturgia e va rispettata», ha spiegato il presidente del Veneto.

L'ANTEFATTO

La storia di Fulvio Pettenà, ex presidente del consiglio provinciale di Treviso, si accompagna a quella di Giovanni Bernardelli, ex presidente del consiglio comunale di Conegliano, e del sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Sono i tre leghisti sottoposti a procedimento disciplinare e che il Comitato di garanzia di via Bellerio potrebbe espellere. Di cosa si sono macchiati i tre? Gli episodi sono differenti. Per Pettenà l'accusa è di aver criticato ferocemente e pubblicamente il segretario federale Matteo Salvini. Per Bernardelli non aver seguito la linea del partito alle elezioni di Conegliano appoggiando il candidato sindaco concorrente. Per Bano aver criticato la scelta di candidare a sindaco di Padova l'imprenditore civico Francesco Peghin (rilievi peraltro mossi anche da altri esponenti leghisti). Ma siccome le occasioni di confronto nella sede di partito ormai sono più uniche che rare, per non dire dei congressi a rischio estinzione come i panda, le esternazioni sono state fatte ai giornali o in tivù. Deferiti dal livello nazionale (veneto) al federale (cioè a Milano), ai tre è stata così notificata l'apertura del procedimento e ora hanno trenta giorni di tempo per rispondere. Solo che Pettenà non ne vuole sapere.

«Figurarsi se faccio ricorso - ha detto alcuni giorni fa il leghista trevigiano -. Per dimostrare cosa? Non bastano 35 anni dentro la Lega? Sinceramente non devo dimostrare niente a nessuno e men che meno giustificarmi. Ho sempre e solo detto la verità, quello che pensa la gente, i nostri elettori sempre più confusi. E mi hanno mostrato il cartellino rosso. O forse ho commesso un reato di lesa maestà?». E poi: «Ai tempi di Bossi o di Gobbo nessuno usciva sui giornali perché la Lega era diversa. C'erano le sedi appropriate dove discutere, oggi no».



LA LITURGIA

È chiaro che se Pettenà non risponde alle contestazioni, l'espulsione è automatica. È la liturgia ricordata da Zaia. Che ieri, in diretta televisiva e social da Marghera, ha pregato l'amico Fulvio a prendere carta e penna. «Lui sa le conseguenze di quel che dice, è stato anche proboviro. Diciamo che ha espresso considerazioni che facciamo tutti nel nostro intimo rispetto alla necessità di avere i congressi. Dopodiché c'è modo e modo di esprimersi, e lui è meno polite, come si dice in inglese». Ma l'invito del governatore, l'«umile servitore» della Lega come si è definito, è anche un messaggio interno. Perché «intanto il Veneto non ha fatto provvedimenti sui veneti» e, appunto, le considerazioni espresse male da Pettenà sono comuni a tanti, visto che, tra l'altro, a causa di 24 mesi di Covid e di restrizioni, non ci sono stati i congressi e quindi sono mancate le sedi opportune in cui esprimersi. «Io consiglio a tutti di fare tre righe - ha detto Zaia - poi si può andare dalla pacca sulla spalla fino all'espulsione. Le ho scritte anch'io la volta che ho ricevuto la lettera di procedimento disciplinare dal partito. Fatelo, riportate in bella le cose dette in brutta». E se l'irriducibile amico Pettenà non si convincesse? «Se non la fa lui, gliela scrivo io la bella, sperando che tutto serva a ricomporre gli animi. E che altri non si inseriscano nel dibattito con altre finalità».