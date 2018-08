A4, autrostrada chiusa per lavori dalle 23 alle 5 tra Veneto e Friuli

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Notte di lavori in A4,tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.di stasera, giovedì 16,di venerdì 17, l'autostrada A4 saraà chiusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Portogruaro e di Latisana, in direzione di Trieste. Una chiusura necessaria e programmata per permettere i lavori sulla A4 Venezia-Trieste, il cui tratto è interssato dalla costruzione dellaPer questo sarà istituita l' uscita obbligatoria alla barriera di Portogruaro. Contestualmente non si potrà entrare in A4 allo svincolo di Portogruaro per chi si deve dirigere verso Trieste. Dalle ore 20 di giovedì alle ore 5 di venerdì 17 rimarrà inoltre chiusa l'di "Fratta Sud". Per gli utenti che provengono da Venezia e si devono dirigere verso Trieste e Udine, sarà obbligatorio uscire a Portogruaro e proseguire lungo laoppure su viale Udine a Portogruaro e quindi prendere laper Udine.