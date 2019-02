A4 Venezia-Trieste riaperta, terminati i lavori di asfaltatura

E' stata riaperta alle 11.30 di stamani l'autostrada A4, chiusa nella notte per una serie di lavori relativi alla terza corsia. Una chiusura incerta fino all'ultimo a causa delle pessime condizioni atmosferiche. Per non dover rinviare gli interventi programmati si è deciso di proseguire nonostante la forte pioggia e tutti i lavori sono stati effettuati. La riapertura è avvenuta come previsto alle dieci del mattino in direzione Venezia, mentre in direzione Trieste, per il protrarsi dell'asfaltatura (la pioggia ha rallentato il lavoro) l'apertura è stata posticipata alle 11 e 30.



Durante la notte è stato effettuato un ulteriore sposstamento del traffico sulla nuova carreggiata nel tratto che attraversa i comuni di Rivignano Teor fino a Muzzana del Turgnano in carreggiata est (direzione Trieste). Lo scorso weekend, invece, l’operazione si era svolta in carreggiata ovest (verso Venezia). A questo importante intervento si è affiancato l’abbattimento di un vecchio cavalcavia: quello sulla strada comunale Pampaluna – Corgnolo e il varo del portale che ospiterà i pannelli a messaggio variabile nel tratto autostradale che insiste nel comune di Palazzolo dello Stella. Durante la notte sono stati anche eseguiti interventi di manutenzione nei tratti di cantiere, come l’estrazione di palancole e il ripristino del vecchio manto autostradale.

