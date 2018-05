Devastano plateatico e rubano cartelli stradli: nei guai 7 giovani tedeschi

GARDA - Sette giovani tedeschi in vacanza sul lago di Garda sono stati denunciati dai Carabinieri di Lazise dopo una notte brava che li ha portati a demolire il plateatico di un locale a Pacengo, oltre - secondo l'accusa - a rubare e danneggiare insegne e cartelli stradali.



I militari, intervenuti in seguito alla denuncia del titolare del locale, hanno seguito le tracce lasciate dal gruppo e hanno individuato i giovani turisti in una roulotte, dove dormivano profondamente, sotto gli effetti dell'alcol. In un angolo era accatastato il 'bottinò: alle migliaia di euro di danni provocati in una sola notte, si somma il conto della loro roulotte distrutta prima di essere cacciati dal campeggio come ospiti indesiderati.

