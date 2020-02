Ladri. Rapine choc in Veneto e Friuli: tre violenti assalti in casa in meno di 24 ore

Rapine choc in Veneto e Friuli Venezia Giulia: tre colpi messi a segno in meno di 24 ore tra Vigonza (Padova), Lignano Sabbiadoro (Udine) e Udine. Simile il modus operandi dei banditi, che irrompono in casa e immobilizzano le vittime. Le vittime dei tre assalti sono stati, in due casi, anziani.

SORPRESI IN CASA MENTRE CENAVANO A UDINE

«State seduti e non succederà niente di male», queste le parole pronunciate dai malviventi quando sono entrati in casa di due coniugi 90enni a Udine, la sera di venerdì 13 febbraio. Erano in tre, alti, volto coperto e parlavano italiano... (LEGGI)

MARITO E MOGLIE SEQUESTRATI A VIGONZA

Erano da poco passate le otto di venerdì, ancora una volta l'orario di cena, quando 5 banditi armati di coltello hanno fatto irruzione in casa di una coppia di 56 e 53 anni. Marito e moglie sono stati legati con fascette da elettricista e fatti stendere sul divano... (LEGGI)

TITOLARE DEL BAR DI LIGNANO PESTATO, MA MORDE IL LADRO

Giuseppe Spartà, titolare del lounge bar "Frecce tricolori" a Lignano pineta pestato e rapinato nella sua casa di Lignano in via dei Giardini nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Quattro costole rotte e un ricovero in stato di choc per la vittima, anche questa volta un aziano di 85 anni che, nonostante la paura e la violenza (i banditi lo hanno pestato) è riuscito a mordere uno dei componenti della banda e a dare l'allarme... (LEGGI)

