Joe Formaggio lascia la quinta commissione (dove c'è Milena Cecchetto)

VENEZIA - Joe Formaggio (Fratelli d'Italia) si è dimesso dalla Quinta commissione Sanità del consiglio regionale del Veneto. La decisione è stata comunicata dallo stesso Formaggio al proprio gruppo politico la settimana scorsa, quando il consigliere è tornato in aula dopo la censura e i giorni di sospensione decisi a suo carico dall'assemblea legislativa per le molestie alla collega leghista Milena Cecchetto. Il politico vicentino avrebbe comunicato ai colleghi di non riuscire a seguire accuratamente i lavori delle tre commissioni cui era stato assegnato: la Seconda (Politiche del territorio, di cui è consigliere segretario), la Terza (Politiche economiche) e la Quinta (Politiche socio sanitarie). Con decreto del 4 aprile, il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti ha così provveduto a modificare i componenti delle commissioni con conseguente attribuzione dei voti ai rappresentanti di FdI in Quinta. Che ora sono solo tre - Enoch Soranzo, Lucas Pavanetto, Tommaso Razzolini - ma sempre con 5 voti totali, per la precisione il capogruppo ora ne ha 3. C'entrano qualcosa queste dimissioni di Formaggio con la vicenda che ha coinvolto la collega Cecchetto? Sembrerebbe di no: è vero, infatti, che della Quinta commissione fa parte anche la consigliera leghista (che lì è rimasta), ma se l'uscita di scena fosse stata dettata dalla volontà di non incontrarla, allora l'esponente di FdI si sarebbe dovuto dimettere anche dalla Terza commissione, dove siedono sia lui che lei. Con le scuse e i 10mila euro devoluti a una associazione per la lotta alla violenza contro le donne, il caso Formaggio-Cecchetto a Palazzo Ferro Fini si è chiuso. Resta da capire cosa decideranno i probiviri di FdI.



CARICHE



Confermata, intanto, la seduta del consiglio regionale di mercoledì per il rinnovo dell'ufficio di presidenza: al momento la Lega intende confermare gli uscenti senza nulla concedere agli alleati. Martedì riunione politica Lega-FdI.