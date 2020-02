Finisce con la gamba sotto il trattore: agricoltore 80enne miracolato

CAMISANO VICENTINO - Può dirsi miracolato l'agricoltore di 80 anni coinvolto oggi pomeriggio, poco prima delle 15.30, in un incidente sul lavoro avvenuto in un appezzamento di terreno di sua proprietà, in via Mancamento a Camisano Vicentino: l'uomo è finito con una gamba sotto il proprio trattore che stava guidando per alcuni lavori di aratura.



I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, utilizzando dei cuscini pneumatici e un divaricatore, sono riusciti ad alzare l’asse del trattore, riuscendo a sfilare la gamba dell’agricoltore da sotto la ruota: l'80enne è rimasto fortunatamente solo leggermente ferito, grazie al fatto che l’arto è sprofondato nel terreno morbido appena fresato. L’anziano è stato preso in cura dal personale del Suem e portato in ospedale per ulteriori controlli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Tre giorni fa, sempre nella provincia berica, ad Alonte un altro agricoltore 85enne è morto travolto dal trattore che stava conducendo.

