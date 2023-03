Tragedia sul lavoro, boscaiolo 25enne colpito al torace da un albero: muore sul colpo

BOLZANO - Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, 1. marzo, in val Badia, in Alto Adige. In località Pradat un uomo ha perso la vita durante lavori boschivi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e il medico d'urgenza dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che però non ha potuto salvare la vita dell'uomo di cui non sono ancora state rese note le generalità.

La vittima è un boscaiolo romeno di 25 anni. L'uomo è stato colpito al torace da un tronco d'albero. Saranno sentiti i due colleghi di lavoro della vittima, che però parlano solo romeno.