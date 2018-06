Operaio precipita dal ponteggio in cantiere: si schianta al suolo, grave

di Paola Treppo

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Un operaio versa indopo esseredi una impalcatura mentre stava lavorando in unal civico 39 di via Granatieri, nel comune di Ronchi dei Legionari.L'infortunio sul lavoro è accaduto intorno alle 16 di oggi, giovedì 7 giugno, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Monfalcone e della stazione di Ronchi dei Legionari, intervenuti sul posto insieme agli ispettori dell'azienda sanitaria per tutti i rilievi del caso.Vittima della caduta un uomo di 65 anni della zona che èal suolo. Subito aiutato dai colleghi, che hanno chiamato il Nue 112, l'operaio è stato poi soccorso dalla equipe medica di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Sul posto, vista la gravità dell'infortunio, è atterrato anche l'elicottero sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido. Il 65enne è finito in; le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.