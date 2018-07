Lavora nei campi con la motosega e si taglia un bracio, grave 55enne

di Paola Treppo

CORMONS (Gorizia) -a Brazzano didove un uomo di 55 anni si èmentre stava lavorando con una. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Cormons, e della Compagnia di Gradisca di Isonzo, intervenuti sul posto, l'uomo ha perso il controllo della motosega che gli ha causato una lesione gravissima, con una tremenda. Il 55enne ha perso molto sangue.Dopo l'allarme, l'equipe medica dell'elisoccorso, decollato in codice rosso dalla elibase Hems di Campoformido (Udine), è riuscita a stabilizzare il 55enne, che era in mezzo ai campi. Poi il volo, con la massima urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo è molto grave. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'infortunio si è verificato poco dopo le 10 di oggi, mercoledì 18 luglio.