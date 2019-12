Tragico fine settimana sulle strade del Veneto: 7 morti in 4 diversi incidenti

di Redazione Online

VENEZIA - Quattro gravissime tragedie della strada fra la notte di sabato e il primo pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre, con un bilancio di 7 vittime, quasi tutte giovani.Quella con il bilancio più grave è avvenuta in località Musetta dove in un frontale , alle 2.30, sono morti 3 giovani. Lo schianto fra una Fiat Punto e una Citroen C3 sulla strada per l'Outlet di Noventa di Piave.All’arrivo dei soccorsi chiamati dagli automobilisti di passaggio per i due giovan sulla Punto non c’era più nulla da fare. L’altra tagazza rimasta coinvolta è stata estratta dalle lamiere accartocciate della sua Citroen ancora viva, ma è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Quest'ultima,, 25 anni, abitava a San Donà e stava rientrando a casa: gli altri due giovani sono invece, 20 anni, originario di Motta di Livenza, residente a Salgareda, e l'amica, 23, anche di Motta ma residente a Eraclea.Poche ore primo altro incidente e sempre frontale a nello scontro fra due auto, hanno perso la vita due donne madre e figlia di 52 anni e 27 anni , mentre un 22enne è gravissimo. Erano circa le 22 quando si sono scontrate frontalmente 2 auto in centro paese: una Golf ed una Peugeot 206 con quest’ultima capottata.Nella mattinata di domenica prima la morte di un ciclista a Loria, travolto da un'auto , poi la motociclista investita ad un incrocio sulla Noalese e morta davanti al fidanzato