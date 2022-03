Paura nel tratto maledetto della A4: Tir sbanda, finisce nella scarpata e prende fuoco Foto

CESSALTO - Code fino a 5 km n nel tratto della A4 tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 14,30 di oggi giovedì 3 marzo. Un autoarticolato che trasportava tubi in ferro è uscito dalla sede autostradale e ha poi preso fuoco a causa della perdita di carburante. Il rogo è stato immediatamente spento dai vigili del fuoco. Fuoriuscendo dalla carreggiata il mezzo pesante ha urtato anche un veicolo - fermo sulla corsia di emergenza - che è poi andato a impattare contro la barriera laterale. Non ci sono feriti. Per consentire le operazioni di soccorso è stata chiusa la corsia di marcia.

I mezzi diretti a Venezia procedono – nel punto in cui è accaduto l’incidente - sulla corsia di sorpasso. Sul posto ci sono anche il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico per il recupero dei veicoli coinvolti.