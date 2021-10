Code per 3 incidenti in A4, due tir si tamponano: chiusa l'autostrada nel "tratto maledetto"

SAN DONA' - Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto tra San Donà di Piave-Cessalto in direzione Trieste a causa di un incidente tra due mezzi pesanti, avvenuto alle 17,20 di oggi, 28 ottobre. Sul posto operano – oltre al personale di Autovie Venete e ai mezzi dei soccorsi meccanici – anche la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco e il 118 per soccorrere il conducente di uno dei due autoarticolati rimasto incastrato nel proprio mezzo.

Il sinistro è avvenuto mentre c’erano rallentamenti e code – segnalati più volte dai pannelli a messaggio variabile della Concessionaria autostradale – per i tre incidenti avvenuti precedentemente tra le 15,45 e le 16,20. Questi ultimi sono in via di risoluzione e a breve verrà riaperto lo svincolo di San Stino.