Spaventosa carambola tra 2 auto, una moto e una bici: chiusa la Statale 55

GORIZIA - Schianto a Doberdò del Lago, coinvolte più persone. Due automobili, un ciclista e un motociclista sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale. È successo nel pomeriggio lungo la statale 55 «dell'Isonzo», che è stata provvisoriamente chiusa al traffico al km 9.300, in entrambe le direzioni, nella frazione di Palchisce nel comune di Doberdò del Lago (Gorizia). Tutto è ora in fase di accertamento per fare piena chiarezza sulle cause del sinistro. L' Anas ha reso noto che la strada è stata chiusa proprio per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute le squadre Anas con il personale del 118 e i Carabinieri per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza. I feriti sono stati trasferiti in ospedale a Gorizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA