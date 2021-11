Esce di strada nella notte e finisce ai bordi di un fosso: scende e viene inghiottito dal fango

SAN CANZIAN - Un 74enne di Gorizia, Giancarlo Piras, è morto nella notte in un incidente a Isola Morosini, in comune di San Canzian d'Isonzo. L'uomo è uscito di strada con la sua auto finendo in un fossato ai bordi della carreggiata: è uscito dalla vettura ma è finito in acqua e lì è stato trovato questa mattina, quando un passante ha dato l'allarme.



Le cause della morte non sono ancora chiare, se cioè l'uomo sia annegato nel fossato o se sia stato colto da un malore dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Monfalcone e i Vigili del fuoco