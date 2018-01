Tamponamento auto-tir: â€‹tre feriti, chiuso il casello di San Giorgio

di Paola Treppo

PORPETTO (Udine) -tra auto elungo laA4: ​3in entrata il casello di San Giorgio. L'incidente si è verificato tra San Giorgio di Nogaro e, in direzione Venezia, intorno alle 9 di oggi, lunedì 22 gennaio. Una automobile ha tamponato un mezzo pesante e il bilancio è di tre feriti, che non sarebbero gravi; è stato comunque inviato sul posto l'elisoccorso e il personale medico delle ambulanze. Si viaggia con pesantisu una sola corsia, quella di sorpasso. Ini vigili del fuoco, la polizia stradale di Palmanova e il personale di Autovie Venete, tutti coordinati dal Coa di Udine.​Incidente stradale sempre questa mattina anche in A23, alle 8 e mezza circa; una vetturaè uscita di strada autonomamente nel tratto compreso tra lo svincolo di Tarvisio Nord e Dogana di, a, in direzione nord. Il conducente del mezzo è rimasto ferito in maniera lieve.