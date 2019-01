Groviglio di macchine e camion, a decine, un autoscontro: statale chiusa

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA.coinvolti nel pauroso groviglio causato dagli incidenti verificatisi questa mattina, 14 gennaio, poco dopo le 7, lungo la, a, in comune di, a poche centinaia di metri dal confine con il Trentino. Per cause in corso di accertamento, complice la strada ghiacciata in un’area ricoperta dalla brina gelata che durante la notte ha ricoperto la zona, pare si siano verificati inizialmente due incidenti, uno a nord di Primolano con automezzi diretti verso Bassano e uno a sud, all’uscita della galleria di Feltre, con automezzi diretti verso nord. Si sono poi innescate. «Auto nelle scarpate, camion di traverso, tanti tamponamenti – racconta il sindaco di Cismon, anche lui imbottigliato in colonna e sceso dall’auto, con la quale si stava recando al lavoro, per prestare soccorso. - La statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi ed il traffico è stato dirottato sulla viabilità secondaria.»Per l’emergenza è. Dalle prime informazioni numerosi i feriti trasportati in ospedale in codice giallo e rosso. A Primolano stanno intervenendo ambulanze da Bassano, Crespano e Borgo Valsugana, vigili del fuoco, l’Anas, la polizia stradale di Bassano del Grappa e la polizia locale dell’Unione Montana Valbrenta. Dopo qualche ora è stata aperta al traffico una corsia in direzione nord, mentre verso sud i mezzi continuano a passare per il centro di Primolano.