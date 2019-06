VENEZIA - Basta «scaricabarile», il ministro Toninelli deve esprimersi: «Non a breve. Subito». Lo dice il presidente della Regione Veneto, il leghista Luca Zaia, intervistato dopo l'incidente nelle acque di Venezia.



«All'ultimo Comitatone, che è l'unica sede deputata a prendere una decisione, la Regione Veneto e il Comune di Venezia hanno presentato e sottoscritto una proposta di viabilità alternativa che - ricorda - sfruttando una viabilità già esistente, prevede il passaggio attraverso il canale dei Petroli per arrivare a Marghera. Il punto è: quando c'è stato quel Comitatone?: molto tempo fa. Il 6 novembre 2017. Il ministro delle Infrastrutture era Graziano Delrio, governo Pd». Poi «non è successo nulla - prosegue - Voglio ricordare che il decreto Clini-Passera per lo spostamento delle navi da crociera è di otto anni fa. In questi otto anni non c'è stato ostruzionismo da parte degli enti locali. Io ero arrivato a dire: fate quello che volete, purché affrontiate il problema».



«Voglio spiegare a tutti - incalza Zaia - che è il ministro delle Infrastrutture che deve prendere una decisione. Danilo Toninelli è al Governo da un anno, oggi è il suo compleanno, e non ha mai convocato un Comitatone». «Perché non dice qual è» la soluzione, aggiunge: «O magari è un ulteriore calcolo costi-benefici? Questo non è il ponte Morandi, io sono stanco di assistere sempre al solito scaricabarile. È Toninelli che deve decidere».

