Incidente al Mugello, 31enne cade in prova e sbatte la testa: è grave

BOLZANO - Un giovane motociclista è caduto rovinosamente sul circuito del Mugello di Scarperia (Firenze) durante le prove libere del suo Moto club, che ha sede nella provincia di Bolzano, ed ha riportato un trauma cranico. Il centauro, 31enne altoatesino, è stato subito soccorso e trasferito al centro medico dell'autodromo dove gli è stato riscontrato il trauma, quindi è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi. Fonti dell'autodromo hanno poi comunicato che le sue condizioni sarebbero in fase miglioramento. L'incidente si è verificato verso mezzogiorno alla curva San Donato del circuito.

ALTRO INCIDENTE AL CROSSODROMO

Questa mattina, 30 ottobre, a Pietramurata di Dro (Trento) un altro incidente in moto al crossodromo: un centauro di 18 anni è stato soccorso verso le 11.30 per la rovinosa caduta sulla pista in terra battuta del Ciclamino. Sul posto sono giunte poco dopo tre ambulanze e l'elicottero di Trentino Emergenze, oltre ai vigili del fuoco volontari. Il diciottenne è stato stabilizzato ed elitrasportato in codice rosso a Rovereto.

Lo scorso 21 agosto sulla stessa pista un ragazzo di 17 anni era caduto rovinosamente, riportando ferite gravissime.