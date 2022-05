Ragazza di 29 anni sbalzata dalla moto: muore nella scarpata

TRENTO - Un donna di 29 anni è morta in un incidente in Trentino oggi domenica 22 maggio. La donna, che era alla guida di una moto, è stata sbalzata dal mezzo finendo fuoristrada in una scarpata, circa trenta metri più a valle della strada. La chiamata al numero per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.20. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Molveno e di San Lorenzo in Banale, si sono portati gli operatori delle stazioni di Molveno e San Lorenzo in Banale del Soccorso Alpino che hanno attrezzato un ancoraggio per permettere al medico, sopraggiunto in elicottero, di calarsi fino a raggiungere la donna. Nonostante i tentativi di rianimarla, per lei non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.