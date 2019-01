di Redazione Online

rocura di Bolzano ha iscritto nel registro la madre della bambina, Renata Dyakowska di 38 anni e un responsabile della società che gestisce il comprensorio sciistico del Corno del Renon. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. La Procura ha, inoltre, posto sotto sequestro la pista nera «Schwarzsee 2» su cui è avvenuto l'incidente.

Al vaglio dei magistrato vi sarebbero anche il cartello di divieto scritto solo in lingua tedesca e le indicazioni per chi pratica questo sport. Sarà cura degli inquirenti accertare tra l'altro se le protezioni collocate lungo il tracciato della pista 'nera' riservata a sciatori esperti erano sufficienti.



IL GRIDO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO - La PL'ultima raccomandazione è caduta nel vuoto: «Ma dove state andando? Non andate su». L'avrebbe lanciata il papà preoccupato, ai piedi dellaAlcuni testimoni avrebbero sentito l'uomo rivolgersi alla moglie,38 anni, e alla figlioletta Emily di 8, mentre risalivano oltre la stazione intermedia della cabinovia alla quale si erano fermati lui e il figlio più grande della coppia di Reggio Emilia. Una volta raggiunta la vetta da cui si diramano una pista rossa e una nera dedicata agli sciatori esperti, la donna, forse non s'è resa conto del tracciato che le aspettava avventurandosi per la più pericolosa, la pista N6. Il primo a raggiungere il posto, in motoslitta, è stato il comandante del soccorso alpino del Renon, Gottfried Fuchsberger. Al suo arrivo, per la piccola Emily non c’era più nulla da fare. «Vicino a lei si trovava la madre e ho capito subito che era in gravissime condizioni - riferisce il soccorritore al Corriere - Ho provato a praticare a entrambe un massaggio cardiaco fino a quando mi ha raggiunto il medico d’urgenza, atterrato in elicottero».Per la piccola ogni tentativo di intervento è stato inutile; il decesso è stato constatato sul posto. Renata Dyakowska, trasportata d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano, è ricoverata in rianimazione. Fuchsberger non si spiega la disgrazia: «I cartelli di divieto per gli slittini ci sono, a inizio pista, e sono ben visibili».