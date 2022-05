Incidente mortale a Dro. Coniugi morti in moto andando al concerto di Vasco: lasciano 3 figlie minorenni

TRENTO - Marito e moglie cesenati sono morti andando al concerto di Vasco Rossi, la serata che aspettavano da mesi. Erano partiti in moto con un'altra coppia di amici lasciando a casa le loro tre figlie. Lui Ugo, 49 anni, lei Rita, 47. Sono finiti con la moto contro un camion a Dro. Avevano pianificato da tempo questa vacanza con gli amici ed erano partiti da Cesena in mattinata destinazione la Music Arena per applaudire il loro idolo Vasco Rossi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17.

La coppia viaggiava su una Kawasaki Ninja 1000 e verso le 15.30 erano arrivati all’hotel Eden, nella zona di Dro. Avevano depositato i bagagli, preso le camere per poi ripartire in direzione Trento. Con ancora una manciata di chilometri da percorrere. Lo scontro letale fra Dro e Pietramurata, all’altezza del “Sass del Diaol”. Le due moto si sono accodate a un camion, la prima l'ha sorpassato e la manovra è stata poi iniziata anche dal Kawa con alla guida il 49enne.



La moto ha finito per sbattere lateralmente contro il mezzo pesante. I due coniugi sono piombati a terra e sono finiti sotto al camion. Da quanto ricostruito dai primi soccorritori, marito e moglie non sarebbero stati schiacciati dalle ruote del mezzo pesante. Ma l’urto sul rimorchio e poi a terra è stato sufficientemente violento da ucciderli sul colpo.

Le vittime

Ugo Beltrammi era geometra al Comune di Mercato Saraceno ma altrettanto conosciuta era la moglie, Silvia Ruscelli, nota oncologa.