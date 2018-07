Traffico nel caos sotto il soleone: code e tre incidenti in autostrada

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI e VENETO - Viabilità bloccata in più punti della A4 e dellaper una serie diaccaduti tutti fra le 10.30 e le 12.30 di oggi martedì 31 luglio. Uno solo di questi, già risolto, perché di lieve entità è accaduto in un tratto, frain direzione Trieste, dove sono attivi i cantieri per la costruzione della, mentre gli altri sono accaduti fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia (due diversi incidenti) e sulla A57.Anche in questo caso si tratta di due incidenti, uno lieve fra il Terraglio e il bivio A57/A27 e uno sempre fra il Terraglio e il bivio A57/A27 all’altezza dello svincolo per Belluno in direzione Trieste. Quest’ultimo è il più grave con una persona deceduta e più feriti incastrati fra le lamiere.Autovie Venete, in collaborazione con Cav è impegnata per gestire questo sinistro insieme ai Vigili del Fuoco, il 118, la polizia stradale e i soccorsi meccanici. Per quanto riguarda la viabilità, sulla A4 code persi segnalano alle 14 di oggi, fra Duino e lain direzione Venezia; fra Palmanova e Redipuglia in direzione Trieste (e anche nella direzione opposta); fra Portogruaro e San Giorgio in direzione Trieste. Viabilità congestionata sulla A57.