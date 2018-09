Auto in fiamme sulla carreggiata: chiuso lo svincolo per Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -della A4 per Bologna chiuso dalle 14 di oggi a causa di un veicolo in fiamme. Il mezzo, un'auto, è fermo sullo svincolo che dalla A4, in direzione Milano, porta in A13, nel tratto in competenzaSul posto stanno operando i soccorsi, tra cui, in servizio di presegnalazione in A4, due mezzi con gli ausiliari di CAV coordinati dal Centro Operativo di Mestre: il traffico è deviato in uscita verso Padova est, con segnalazioni sul posto e tramite messaggio sui pannelli a messaggio variabile in avvicinamento alla zona. Si registrano code in zona per circa 5 chilometri, in prevedibile aumento.