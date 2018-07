Tamponamento tra 2 mezzi pesanti in autostrada: feriti e 2 km di coda

di Paola Treppo

VILLESSE PALMANOVA -tra 2 mezzi pesanti lungo laA4: feriti e 2 chilometri di coda in. L'incidente stradale si è verificato nel tratto tra Villesse e Palmanova poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 18 luglio, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale.A scontrarsi due tir: quello tamponato è finito contro il guardrail e l'altro è rimasto gravemente danneggiato nella parte della cabina, fracassata. Il conducente sarebbe. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero del soccorso sanitario dalla elibase di Campoformido e una ambulanza. In A4, dove si sono formati, alle 11.30, già 2 chilometri di coda, anche il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici e i vigili del fuoco.