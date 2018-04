© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Stasera i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’poco prima della prima galleria inper undove sono rimasti coinvolti 6 auto un furgone e un autoarticolato: 5 i feriti.I pompieri accorsi dalla sede centrale hanno messo in sicurezza i veicoli e liberato una passeggera di una Peugeot 206, rimasta bloccata all’interno dell’utilitaria. Ferito anche l’autista di une il conducente di una. Tutti i feriti in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, intervenuti con due ambulanze. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale.Il traffico fortemente rallentato è stato canalizzato su una sola corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.