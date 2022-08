Tir in fiamme sulla A4, chiuso il tratto Redipuglia-Villesse: traffico nel caos

GORIZIA - Dalle 20,50 di questa sera - 22 agosto - è stato chiuso il tratto tra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia a causa di un mezzo pesante in fiamme. L'autoarticolato è fermo in una piazzola di sosta poco dopo il casello di Redipuglia.

Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento oltre al personale di Autovie e ai mezzi di soccorso meccanico. Chi proviene da Trieste deve uscire a Redipuglia. Chiuso anche il casello di Redipuglia in direzione Venezia.