Fiamme nella ditta di stoccaggio di rifiuti industriali, pericolo fumi tossici

VICENZA - Paura nel Vicentino. Uno spaventoso incendio è divampato questa sera verso le 19.30 in una ditta di stoccaggio di rifiuti industriali in via Lungochiampo a Montebello Vicentino.



Sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi e i tecnicimezzi anche dalla provincia di Verona. Da valutare il rischio di esalazioni tossiche.Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza.

Il sindaco di Montebello, Dino Magnabosco, raccomanda a tutti i cittadini «di restare in casa e chiudere le finestre». Analoghi inviti sono arrivati anche dai sindaci dei Comuni limitrofi.

