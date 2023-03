Incendio distrugge un appartamento: ricoverata una vicina di casa 35enne per intossicazione

GORIZIA - Una donna di circa 35 anni è stata soccorsa questa mattina intorno alle 4:30 per aver inalato il fumo della combustione di un incendio che si è sviluppato in un appartamento di un condominio in via Gorizia a Cormons. È stata trasportata con l'ambulanza in ospedale sempre cosciente.

Le fiamme hanno coinvolto una delle due unità abitative del primo piano di una palazzina residenziale. Essendo lo stabile considerato inagibile, è stato interessato il sindaco del comune di Cormons per provvedere all'alloggiamento dei due nuclei sfollati. Sul posto i Carabinieri e il soccorso sanitario per le proprie competenze.