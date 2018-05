Incendiate due centraline elettriche delle ferrovie a Lavis e in Valsugana

TRENTO - Due incendi ad altrettante centraline elettriche ferroviarie in Trentino sono stati appiccati nella notte. È accaduto tra le 3.30 e le 4, a poche ore dunque dalla prima giornata dell'adunata nazionale degli alpini, a Trento, che inizia oggi. Sugli episodi, per i quali non ci sono rivendicazioni, indaga la Digos della polizia. Hanno riguardato uno la linea del Verona-Brennero, a Lavis, l'altro quella della Valsugana, a Villazzano di Trento.



Squadre di tecnici sono all'opera per ripristinare la viabilità sulle linee ferroviarie del Brennero e della Valsugana. Come previsto dai piani operativi, sono stati attivati servizi sostitutivi di autobus.



Sulla linea della Valsugana la circolazione è ripresa normalmente e i treni viaggiano con circa 10 minuti di ritardo. La capacità della linea ferroviaria del Brennero sarà ridotta del 50% fino alle 17, quando la linea sarà completamente ripristinata, informa la Provincia.



Nel frattempo i treni continueranno a transitare ma a regime ridotto: due convogli all'ora per ogni direzione, in modo da garantire la fluidità della circolazione anche ai treni Freccia. Per il momento i treni merci sono stati sospesi. Non si segnalano problemi invece alla linea ferroviaria Trento-Malè.



«L'emergenza - spiega il dirigente generale della Protezione civile del Trentino, Stefano De Vigili - è stata affrontata in tempi e modalità ottimali, così da ridurre al minimo gli eventuali disagi e mettere in sicurezza la linea e i passeggeri. Questo conferma la validità del piano messo in atto per l'Adunata degli alpini».

