Rogo del Carso, 9 elicotteri e 2 Canadair in azione. Di notte evacuate 200 persone, riaperta A4 a metà, resta chiusa Fincantieri

TRIESTE - Sono ripresi stamattina all'alba i sorvoli dei mezzi aerei per cercare di arginare il devastante incendio divampato ormai 48 ore fa sul Carso, tra Monfalcone e Trieste. La flotta è composta da ben 11 velivoli: nove elicotteri di vigili del fuoco e Protezione civile e due Canadair. Durante la notte è proseguita l'opera di difesa, da parte di decine di pompieri, guardie forestali e volontari di Protezione civile, delle abitazioni di alcune frazioni dei comuni di Doberdò del lago e Duino Aurisina, da cui ieri erano state evacuate complessivamente circa 200 persone. È in corso un vertice con Autovie Venete per verificare le condizioni per una parziale riapertura, almeno in direzione Trieste, del tratto della A4 tra Redipuglia e Sistiana, con riattivazione della barriera del Lisert. Almeno una sessantina i vigili del fuoco al lavoro nel Carso, con con 20 automezzi e due Canadair. Al momento - spiega una nota del Corpo - le operazioni si stanno concentrando su Devetaki, Sablici, Jamiano nel comune di Doberdò del Lago (Gorizia) e Medeazza nel comune di Duino Aurisina (Trieste).

La A4 riaperta a metà

L'ultimo sopralluogo effettuato dai tecnici di Autovie Venete e dei vigili del fuoco ha dato esito positivo. L’autostrada A4 in direzione Trieste è stata riaperta poco dopo le 9 di questa mattina, giovedì 21 luglio, nel tratto tra Villesse e Lisert. Permane invece incertezza sull’evoluzione dell’incendio nella parte ovest dell’autostrada. Pertanto resta chiuso ancora, al momento, il tratto tra Sistiana e Redipuglia in direzione Venezia.

Code segnalate tra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro verso Venezia e tra Meolo Roncade e Latisana nel senso opposto. Un altro sopralluogo è stato effettuato stamattina alle 7 per verificare se ci sono le condizioni per riaprire almeno la direttrice est (verso Trieste) del tratto tra Villesse e la barriera del Lisert mentre per la direttrice opposta (in direzione Venezia) bisognerà attendere l'evoluzione dei focolai a ovest della tratta autostradale. Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, lo stabilimento di Monfalcone (Gorizia) della Fincantieri resterà chiuso, per le conseguenze dell'incendio sul Carso. Se la situazione dell'aria lentamente migliorerà, i cantieri resteranno inattivi per consentire la pulizia dei piazzali e dei ponti delle navi dalla fuliggine e il fumo, in alcuni casi penetrati attraverso i condotti dell'aria condizionata. Nello stabilimento lavorano circa 8.000 persone tra dipendenti Fincantieri e lavoratori delle ditte dell'indotto.

Qualità dell'aria, monitoraggi

In merito alla qualità dell'aria nella zona dell'incendio, l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro ha reso noto che Arpa ha posizionato il contaparticelle mobile a Duino. «Continuerà tutta la notte - ha spiegato ieri - il monitoraggio, con aggiornamenti sui valori alle ore 24 e 6 del mattino e con particolare attenzione a Monfalcone, Duino e Grado. Larilevazione nella stazione area verde di Monfalcone delle 17.30 ha mostrato dati tutti sotto la soglia di sicurezza. Arpa Fvg considera come soglia di riferimento in caso di incendio un numero di particelle, con diametro minore di 1 micrometro, superiore a 1000 per litro. Per le Pm10 la soglia è di 50 æg/m3».

Stampa Lubiana: «Più grande rogo della storia»

I quotidiani di Lubiana raccontano la giornata campale di ieri, con grande spazio oggi per gli incendi che, dopo aver interessato l'area del Carso vicino a Trieste si sono poi estesi anche al Carso sloveno. «Il più grande incendio nella storia della Slovenia», scrive il quotidiano Delo, informando sui devastanti roghi scoppiati vicino a Trieste e nelle zone slovene del Carso, riporta oggi l'agenzia di stampa Sta. «Persone in fuga dalle fiamme», ha titolato invece il Dnevnik, mentre il Vecer ha riferito che un migliaio di vigili del fuoco sloveni sono stati dispiegati per combattere le fiamme oltreconfine. Svariate centinaia di sloveni sono stati evacuati e Lubiana ha cercato assistenza internazionale per fronteggiare l'emergenza, ha ricordato il Vecer.

Focolai sparsi, lievi miglioramenti

«Da quanto comunicato all'esito del vertice in Prefettura a Gorizia la situazione, pur nella sua complessità, è sotto controllo: i vigili del fuoco hanno spiegato che ieri i fronti delle fiamme erano molto alti, adesso resta una sorta di "incendio di brughiera" con focolai che non raggiungono la gravità della giornata precedente. I disagi potranno riguardare nelle ore serali il fumo, che a causa della bassa pressione, aumenterà e per questo è consigliabile limitare le uscite e indossare la mascherina Fpp2 all'aperto. Dal punto di vista della viabilità si sta lavorando per la riapertura della carreggiata in direzione Trieste, proveniente da Venezia, tra Villesse e Lisert, ma la decisione verrà presa solo domani mattina». Lo ha reso noto il vicegovernatore Fvg Riccardo Riccardi al termine del vertice in Prefettura a Gorizia per fare il punto sulla situazione incendi. I mezzi pesanti saranno deviati a Villesse, poi a Gorizia. Ieri sera, 20 luglio, non c'erano code in autostrada o sul raccordo. «Protezione civile regionale e Corpo forestale stanno lavorando bene, ma sarà fondamentale capire come la situazione evolverà stanotte» ha spiegato ieri Riccardi, segnalando che il dipartimento nazionale ha disposto tutti gli strumenti necessari e ha fatto richiesta anche in sede europea per attivare il meccanismo di solidarietà per ottenere ulteriori mezzi.