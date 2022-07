Bruciano i boschi di Tambileno, si sospetta l'origine dolosa

TRENTO/BOLZANO - Incendio di vaste dimensioni in un'area boschiva a Boccaldo, frazione del Comune di Tambileno (in Trentino). L'incendio è divampato in una zona interessata da un incendio anche lo scorso marzo, pertanto non si esclude che possa essere di origine dolosa: sul posto sono intervenuti circa 50 vigili del fuoco dei corpi di Trambileno, Vallarsa, Volano, Rovereto, Villa Lagarina e Nogaredo, assieme ai Forestali. L'intervento è su tre fonti differenti. Nella mattina è intervenuto anche l'elicottero dei pompieri permanenti di Trento.

APPROFONDIMENTI TRIESTE-VENEZIA Vasto incendio sul Carso, fiamme fino a Lisert, chiusa... LITORALE Incendio a Bibione, 40 ettari a fuoco. Otto turisti si lanciano in... LITORALE Bibione, fiamme inarrestabili: nuovo incendio alla pineta del Faro.... BIBIONE Incendio di Bibione, salvato il baby capriolo: è una... LE INDAGINI Incendio nella pineta di Bibione, una tanica alimenta il sospetto del... ROGO SPAVENTOSO Incendio nella pineta di Bibione: focolai ancora attivi sotto chioma,...

Proseguono i lavori di spegnimento dell'incendio boschivo scoppiato in mattinata sui pendii del Guncina a Bolzano. In via precauzionale alcune famiglie hanno lasciato le loro abitazioni. Ai lavori di spegnimento delle fiamme, che interessano una zona boschiva nell'immediate vicinanze del rione Gries, partecipa un elicottero austriaco. La settimana scorsa un altro rogo aveva distrutto due ettari di bosco sulle passeggiate di Sant'Osvaldo.