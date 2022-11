Incendio nell'albergo Cavallino d'Oro: muore l'anziana madre del titolare

BOLZANO - È la madre 90enne del titolare la vittima del rogo, scoppiato questa mattina, 18 novembre, nell'albergo Cavallino d'Oro a Bressanone. L'allarme è stato lanciato alle ore 8. Le fiamme sarebbero partite da una stufa a legna e velocemente hanno interessato il sottotetto della struttura, all'interno dell'appartamento, nel quale abitava l'anziana madre del proprietario, O.K., classe 1932, che è deceduta verosimilmente per asfissia conseguente l'inalazione di fumi. Verso le ore 9 l'incendio è stato domato. Il corpo permanente vigili del fuoco di Bolzano in giornata effettuerà un sopralluogo tecnico per risalire alle cause del rogo.