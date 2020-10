Eventi e impianti sportivi, le nuove regole di Zaia: spettatori massimo 200 al chiuso

VENEZIA - Il governatore Luca Zaia ha firmato oggi le linee guida che disciplinano la partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportive in Veneto.

L'allegato all'ordinanza odierna, di cui Zaia ha parlato nel punto stampa di oggi, 2 ottobre, prevede che la partecipazione del pubblico «sia consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori; non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all’evento sportivo».

Qual è il numero massimo di spettatori ammesso?

«E' determinato nella misura del 25% della capienza autorizzata per l’impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative in tema di prevenzione incendi - si legge nelle linee guida - Al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e permettere la gestione delle presenze nei limiti consentiti, l'impianto può essere suddiviso in blocchi funzionali: ciascun blocco può essere occupato per il 25% della sua capienza massima e comunque nel rispetto del limite di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori al chiuso. Il blocco funzionale è definito come una tribuna (o una parte di tribuna) di posti a sedere che abbia un accesso/uscita totalmente separato ed indipendente e che possa usufruire in via esclusiva dei servizi accessori quali ad esempio guardaroba e servizi igienici».

Posti a sedere

«Devono essere assegnati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno 1 metro tra testa e testa. Al fine di garantire un’adeguata organizzazione preventiva dell’evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti».

L’acquisto dei biglietti

«Dovrà essere effettuato esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie, che il giorno dell’evento dovranno restare chiuse».

