Dopo anni di calo gli immigrati tornano ad aumentare: +25.000 dall'estero

VENEZIA- Dopo tre anni di calo, dovuto alla crisi economica, gli immigrati in Veneto tornano ad aumentare. In particolare, tornano a crescere i nuovi arrivi: 25 mila dall'estero e 28 mila da altre aree d'Italia. Allo stesso tempo diminuiscono le acquisizioni di cittadinanza italiana (20 mila) e diminuiscono le partenze per l'estero.



Il dato emerge dal Rapporto 2018 sull'economia dell'immigrazione elaborato dalla Fondazione Moressa di Mestre, dal titolo «Prospettive di integrazione in un'Italia che invecchia», e di cui oggi è stata data un'anticipazione. Tra i nuovi arrivi - emerge ancora dallo studio - solo un decimo è per motivi di lavoro (2.000 permessi); quasi la metà è per ricongiungimento familiare (9.000) e un terzo circa (6.000) è rappresentato dai motivi umanitari (richiedenti asilo e rifugiati). In totale, gli stranieri in Veneto sono 487.893, pari al 9,9% della popolazione totale. Le principali nazionalità sono presenti in Veneto da oltre 10 anni: oltre un quarto viene dalla Romania (123 mila), seguono Marocco (45 mila), Cina (35 mila) e Moldova (34 mila). Verona è la provincia con più stranieri (105 mila), seguita da Padova e Treviso (rispettivamente 94 mila e 91 mila). Il Comune con più stranieri è Venezia (36 mila), seguito da Verona e Padova.

