Il Gazzettino.it, la promozione di Natale: sito per 12 mesi a 19 euro. Un doppio regalo ai nostri lettori

Una nuova filosofia dell'informazione, più verticalità e approfondimenti, una multimedialità innovativa, dai video alle newsletter, un lavoro enorme che coinvolge, e travolge, l'intera redazione del Gazzettino. Una crescita di contenuti premiata da quella - ininterrotta da quattro anni - di lettori e abbonati che ci ha proiettati tra le principali e più autorevoli fonti di informazione italiane online.

Nasce così sotto l'albero una promozione nuovissima, studiata per entrare a far parte subito della nostra famiglia. Sarà possibile accedere a tutti i contenuti del sito a soli 19 euro per un anno con Il Gazzettino.it oppure ai contenuti sito ed edizione digitale del quotidiano a 99 euro per un anno con il Gazzettino Digital+. Una doppia offerta speciale da attivare alla landing page ilgazzettino.it/natale.

APPROFONDIMENTI IL DOSSIER Natale 2021, l'sms truffa: «Il suo pacco è...



GLI ABBONATI

Quello dei nostri abbonati è un ambiente plus, cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi. Il sito del Gazzettino permette di avere un'informazione tempestiva su tutti i grandi avvenimenti italiani e internazionali. Ma non solo. Schede, videoinchieste, arricchimenti fotografici fanno parte ormai del nostro modo di raccontare la quotidianità che ci circonda con un linguaggio allo stesso tempo semplice e coinvolgente.

Il Gazzettino è cambiato anche con le newsletter del mattino, riservate agli abbonati.

Non potevamo iniziare in modo diverso dal Buongiorno che al mattino offre una panoramica sulle notizie principali del Nordest.

Una ricchezza di informazione che non ci fa perdere di vista, però, le nostre radici. Perché Il Gazzettino racconta anche e soprattutto il nostro Nordest. È una famiglia che cresce, ogni giorno di più. E' una sorpresa dopo l'altra. È un regalo da farsi sotto l'albero.