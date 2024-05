Con Il Gazzettino in edicola la guida dei "borghi fantasma"

Oggi, al prezzo di 7.90 euro più il nostro giornale, i lettori troveranno in edicola "Borghi fantasma e villaggi solitari" (De Bastiani Editori) in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

L'Italia e in particolare il Triveneto sono ricchi di borghi abbandonati nel corso del tempo per differenti cause. Tantissimi siti pieni di storie, piccoli centri abitati arroccati sulle montagne e sulle colline, abbandonati per cause naturali, terremoti, frane o alluvioni, o semplicemente a causa della povertà che portava gli abitanti, specialmente dopo la seconda guerra mondiale, verso le più funzionali vallate. Così gli autori di questa guida, Walter Dal Cin, Giuseppe Vigolo, Clara Milanese, hanno deciso di inoltrarsi fra le Prealpi e le Dolomiti «dove il tempo sembra essersi fermato tra valli remote e cime imponenti, in luoghi che sono diventati testimoni silenziosi di storie secolari. Il nostro viaggio prende vita in una dimensione sospesa tra realtà e leggenda, dove l'eco dei passi risuona tra case abbandonate e vicoli inghiottiti dall'erba selvatica». Borghi che spesso risultano essere completamente abbandonati, ruderi dove la vegetazione avvolge ogni cosa anche il ricordo di storie vissute.



LE ORIGINI

Ma gli autori raccontano anche di piccoli paesi ancora abitati, tenuti in vita con orgoglio da persone strettamente legate al territorio e che hanno dedicato parte della loro vita alla preservazione delle loro origini. Il volume ci porta a conoscere nel Veneto, in particolare nel Bellunese, Fumegai, il paese degli hippies, California di Gosaldo e la sua corsa all'oro, Albe e Vallier i borghi gemelli, Cercenà il borgo di Giovanni e i suoi gatti nonché Damos, sito frequentato fin dall'epoca romana e caratterizzato dalla presenza di una bellissima chiesetta medioevale. Nel Friuli Venezia Giulia, la guida ci porta a conoscere Erto vecchia con il suo doloroso ricordo del Vajont, Frassaneit e la passeggiata dalle pozze smeraldine e ancora Pozzis e le sue bellissime cascate. In Trentino Alto Adige ecco la storia del borgo medievale di Curon Venosta oppure di Ischiazza, paese spazzato via dall'alluvione del 1966. Sono solo alcuni itinerari ma la guida ne riporta altri molto suggestivi. Per ogni percorso, illustrato con cartine e immagini, il nome della località, lo stato attuale, l'altitudine, il luogo di partenza, il tempo di percorrenza e la lunghezza dell'escursione. Insomma, una guida originale dove gli autori invitano i lettori a «un viaggio indimenticabile tra le rovine del tempo, dove ognuno di questi borghi fantasma custodisce segreti ed emozioni pronti ad essere svelati».