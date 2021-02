Il Gazzettino di oggi

Cara lettrice, caro lettore,

grazie per aver scelto il Gazzettino. Oggi la nostra attenzione è puntata inevitabilmente sul nuovo governo Draghi. Il premier incaricato ha bruciato le tappe e ha presentato la sua lista di ministri. E sul Gazzettino potrete leggere come si è arrivati a queste scelte: i retroscena, le

polemiche, gli aspiranti sconfitti e i nuovi protagonisti.

Naturalmente anche oggi parliamo di Covid. Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia restano in territorio giallo, i dati del contagio e dei ricoveri sono in costante discesa, ma anche a Nordest cresce l'allarme per le "varianti" del virus: quella inglese in particolare sarebbe la causa in Veneto di circa il 20% dei nuovi contagi. Un altro problema da affrontare. Infine lo sport. Niente gare oggi ai Mondiali di sci di Cortina: questa volta il maltempo non c'entra, era previsto dal programma. Ma ci sono state le prove per la discesa libera maschile e l'italiano Paris ha fatto segnare il miglior tempo. Un segnale importante.



