Il Giro arriva a Nordest: «Lo Zoncolan decisivo, Pinot può sorprendere»

di Bruno Tavosanis

Il Giro d'Italia approda nel Nordest con un lungo week-end che si preannuncia se non decisivo, perlomeno molto importante per la storia della corsa rosa edizione 101. Si parte domani con la Ferrara-Nervesa della Battaglia, ultimo appuntamento per i velocisti prima di trovare le grandi montagne.«Credo proprio che si deciderà allo sprint - conferma Enzo Cainero, promoter dell'attesissima tappa che sabato porterà il gruppo da San Vito al Tagliamento allo Zoncolan -. Mi auguro possa vincere Elia Viviani, visto che sono grande amico della sua fidanzata, la pluricampionessa italiana di ciclismo Elena Cecchini, friulana come me».«Dobbiamo ancora limare alcune cose, ma il grosso del lavoro è fatto grazie all'impegno di 1200 volontari e delle forze dell'ordine. Metteremo in primo piano come non mai la sicurezza, con metal detector operativi nelle tre salite che portano in cima, ovvero Ravascletto, Sutrio e Ovaro. Anche il presidio sanitario sarà implementato. Nei giorni scorsi è scesa la neve, ma questo non è un problema; mi preoccupa di più il freddo e a questo proposito invito gli appassionati a vestirsi di conseguenza».«Difficile dare dei numeri. Posso però dire che nelle strutture ricettive non c'è una camera libero nel raggio di 60 km, senza considerare le tantissime richieste di pass».