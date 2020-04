La leggenda di Gino Bartali: vita, imprese, rivalità: la biografia in edicola con il Gazzettino

In occasione dei 20 anni dalla morte di Gino Bartali, da mercoledì 29 aprile, Il Gazzettino propone la biografia "Gino Bartali" dell'editore Ediciclo, al sovrapprezzo di € 7,90 (200 pagine con un ricco apparato fotografico, non disponibile a Rovigo e Verona).



La vita, le imprese e le immancabili polemiche di "Ginettaccio" sono raccontate da Paolo Costa e impreziosite da una intervista di Marco Pastonesi al campione toscano realizzata nel maggio del 1999, un anno prima della morte. Si va dalla prima vittoria del 1931 ai grandi trionfi al Giro (conquistato nel '36, nel '37 e nel '46), ai leggendari exploit in Francia nel '38 e, soprattutto, l'ultimo, nel '48 quando si disse che l'entusiasmo suscitato dalla sua impresa contribuì a stemperare la tensione nel Paese dopo l'attentato a Togliatti. Naturalmente in primo piano la rivalità con Fausto Coppi e il suo impegno per salvare le vite degli ebrei che gli è valso l'inserimento tra i Giusti delle nazioni.